Дмитриев: Россия рассчитывает на дипломатическое завершение конфликта на Украине

«Мне кажется, очень важно, чтобы мы двигались к дипломатическому решению, учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и об окончательном разрешении конфликта», — сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что Россия, США и Украина находятся «достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению», и выразил надежду, что оно может быть достигнуто «в разумные сроки».