Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, находясь на борту своего самолёта, выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине. Аудиозапись беседы политика с журналистами опубликовал Белый дом.

Источник: Life.ru

«Посмотрим, я думаю, что он хочет, чтобы это закончилось», — заявил республиканец по пути в Азию, где он посетит Японию, Южную Корею и Малайзию, а также примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Встреча Путина и Трампа в Будапеште не отменяется, а лишь переносится — об этом ранее заявили и в Белом доме, и Кремль. Причиной называется необходимость дополнительной подготовки. Однако многие западные издания истолковали перенос как фактический срыв саммита.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше