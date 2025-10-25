Трамп заявил, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

«Посмотрим, я думаю, что он хочет, чтобы это закончилось», — заявил республиканец по пути в Азию, где он посетит Японию, Южную Корею и Малайзию, а также примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Встреча Путина и Трампа в Будапеште не отменяется, а лишь переносится — об этом ранее заявили и в Белом доме, и Кремль. Причиной называется необходимость дополнительной подготовки. Однако многие западные издания истолковали перенос как фактический срыв саммита.
