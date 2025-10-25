Ричмонд
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в ходе поездки в Азию

Президент США заявил, что готов встретиться с лидером КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне.

«Я бы мог, если бы он пошел на контакт», — сказал американский лидер на борту самолета по пути в Азию.

Трамп добавил, что уже писал в Сети, что едет в Южную Корею, и если Ким Чен Ын готов, то он тоже открыт к диалогу.

Президент США уверен, что лидер КНДР в курсе его визита в регион.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность встречи президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Азию.

Отмечалось, что американский лидер готов ко встрече с Ким Чен Ыном без предварительных условий.

