Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: войска РФ выбили ВСУ из Родинского

По информации блогера, российские военные ведут зачистку в городе.

Источник: Аргументы и факты

Российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из города Родинское на красноармейском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Пошла информация, что противник из Родинского окончательно выбит. Штурм закончен, идет зачистка», — написал он.

Подоляка отметил значимость взятия города российскими военными. По словам блогера, в Родинском войска РФ смогут накапливать резервы и снаряжение. Также у российских бойцов теперь есть возможность усилить интенсивность атак на позиции ВСУ в Красноармейске с севера.

Кроме того, Подоляка назвал Родинское «отличным плацдармом для дальнейшего броска на Белицкое и далее Доброполье».

Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских военных около 70% территории Красноармейска.