Подоляка: войска РФ выбили ВСУ из Родинского

Российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из города Родинское на красноармейском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
«Пошла информация, что противник из Родинского окончательно выбит. Штурм закончен, идет зачистка», — написал он.
Подоляка отметил значимость взятия города российскими военными. По словам блогера, в Родинском войска РФ смогут накапливать резервы и снаряжение. Также у российских бойцов теперь есть возможность усилить интенсивность атак на позиции ВСУ в Красноармейске с севера.
Кроме того, Подоляка назвал Родинское «отличным плацдармом для дальнейшего броска на Белицкое и далее Доброполье».
Ранее появились сообщения о переходе под контроль российских военных около 70% территории Красноармейска.