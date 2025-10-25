Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном и пошутил про северокорейские телефоны

Июнь 2018, Сингапур: Первая в истории встреча действующих лидеров США и КНДР. Стороны подписали совместное заявление о денуклеаризации Корейского полуострова, но конкретный механизм не был прописан. Февраль 2019, Ханой (Вьетнам): Вторая встреча завершилась досрочно и без подписания каких-либо документов. Трамп настаивал на полной денуклеаризации, Ким Чен Ын — на поэтапном снятии санкций. Переговоры зашли в тупик. Июнь 2019, Корейская демилитаризованная зона: Краткое, но символическое общение. Трамп, находясь в Южной Корее, в Twitter предложил встретиться «просто поздороваться», и Ким Чен Ын согласился. Трамп пересёк границу КНДР, что сделало его первым действующим американским президентом, ступившим на территорию Северной Кореи.