Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном и пошутил про северокорейские телефоны

Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне. Соответствующее заявление он сделал на борту президентского самолёта.

Источник: Life.ru

Трамп отметил, что открыт для диалога, если северокорейский лидер проявит инициативу. Он напомнил о своём прошлом предложении, озвученном в интернете, и подтвердил свою готовность.

При этом американский президент в свойственной ему манере прокомментировал коммуникации с Пхеньяном, заявив, что «у них не очень хорошая телефонная связь. Много ядерного оружия, но не телефонной связи».

Трамп также выразил уверенность, что Ким Чен Ын в курсе его визита в регион.

Трамп и Ким Чен Ын уже встречались несколько раз.

Июнь 2018, Сингапур: Первая в истории встреча действующих лидеров США и КНДР. Стороны подписали совместное заявление о денуклеаризации Корейского полуострова, но конкретный механизм не был прописан. Февраль 2019, Ханой (Вьетнам): Вторая встреча завершилась досрочно и без подписания каких-либо документов. Трамп настаивал на полной денуклеаризации, Ким Чен Ын — на поэтапном снятии санкций. Переговоры зашли в тупик. Июнь 2019, Корейская демилитаризованная зона: Краткое, но символическое общение. Трамп, находясь в Южной Корее, в Twitter предложил встретиться «просто поздороваться», и Ким Чен Ын согласился. Трамп пересёк границу КНДР, что сделало его первым действующим американским президентом, ступившим на территорию Северной Кореи.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

