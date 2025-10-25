В Малайзии начались торговые переговоры между Китаем и США

В Куала-Лумпуре в субботу, 25 октября, начались переговоры по вопросам торговли между Китаем и США. Об этом пишет Центральное телевидение Китая.
«Утром 25 октября по местному времени в Куала-Лумпуре (Малайзия) начались торгово-экономическое консультации между делегациями Китая и США», — говорится в публикации.
Известно, что китайскую делегацию на переговорах возглавляет вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Ранее глава США Дональд Трамп выразил надежду на достижение справедливых условий в торговом соглашении с Китаем в ходе запланированной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее.
