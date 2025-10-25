Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Боятся мира»: Дмитриев прокомментировал слова Сийярто о лидерах ЕС

Дмитриев: разжигатели украинского конфликта боятся мира.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что лидеры ЕС должны обеспечить безопасный пролет самолета президента РФ Владимира Путина в Будапешт на переговоры с главой Белого дома Дональда Трампа. Дмитриев заявил, что европейские политики продолжают разжигать конфликт на Украине, боясь добиться мира.

«Это верно и хорошо сказано. Поджигатели войны боятся мира, потому что мир раскрывает их истинное лицо, построенное на лжи, наживе и бюрократической власти», — резюмировал Дмитриев в своем аккаунте соцсети X.

Напомним, недавно стало известно, что встреча Путина и Трампа в Будапеште откладывается на неопределенный срок. Глава России уже прокомментировал эту новость. Он заявил, что было бы ошибкой встречаться с главой Белого дома без подготовки. Что касается ситуации с Украиной, то у Москвы позиция та же: нужно устранить первопричины конфликта.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше