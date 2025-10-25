Ричмонд
Котенок: боевики ВСУ уходят из Красноармейска и Мирнограда

По словам военкора, украинские военные отступают, несмотря на приказы главкома ВСУ Сырского удерживать агломерацию.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики беспорядочно отступают из Красноармейска, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В Покровске (Красноармейск — прим. ред.) среди подразделений ВСУ — паника. Идет беспорядочный выход из города подразделений противника на фоне отхода из Родинского, откуда ВСУ выбиты», — написал он.

Котенок сообщил также о начавшемся бегстве украинских боевиков из Мирнограда, где российские военные вышли к микрорайону Западный.

Кроме того, по информации военкора, военнослужащие противника начали организовано отходить из укрепрайона к северу от села Лысовка под Мирноградом.

Котенок отметил, что украинские военные отступают, несмотря на приказы главкома ВСУ Александра Сырского удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Ранее появились сообщения о переходе под контроль войск РФ до 70% территории Красноармейска.