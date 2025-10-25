Котенок: боевики ВСУ уходят из Красноармейска и Мирнограда

Украинские боевики беспорядочно отступают из Красноармейска, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В Покровске (Красноармейск — прим. ред.) среди подразделений ВСУ — паника. Идет беспорядочный выход из города подразделений противника на фоне отхода из Родинского, откуда ВСУ выбиты», — написал он.
Котенок сообщил также о начавшемся бегстве украинских боевиков из Мирнограда, где российские военные вышли к микрорайону Западный.
Кроме того, по информации военкора, военнослужащие противника начали организовано отходить из укрепрайона к северу от села Лысовка под Мирноградом.
Котенок отметил, что украинские военные отступают, несмотря на приказы главкома ВСУ Александра Сырского удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Ранее появились сообщения о переходе под контроль войск РФ до 70% территории Красноармейска.