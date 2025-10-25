Ричмонд
Трамп выразил уверенность в желании РФ достичь мира на Украине

Как отметил президент США, он ввел «очень сильные» санкции против России.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в желании российского руководства достичь мира на Украине. Его слова приводит Белый дом.

«Посмотрим, я думаю, что он хочет, чтобы это закончилось», — заявил президент США на борту самолета по пути в Азию.

Кроме того, глава Белого дома назвал «очень сильными» санкции, введенные им против РФ, подчеркнув, что эти ограничения будут иметь эффект.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил о неэффективности новых санкций США против России и предложил подумать, на кого работают люди из администрации Трампа, которые предлагают вводить санкционные меры.

