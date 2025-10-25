Трамп выразил уверенность в желании РФ достичь мира на Украине

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в желании российского руководства достичь мира на Украине. Его слова приводит Белый дом.
«Посмотрим, я думаю, что он хочет, чтобы это закончилось», — заявил президент США на борту самолета по пути в Азию.
Кроме того, глава Белого дома назвал «очень сильными» санкции, введенные им против РФ, подчеркнув, что эти ограничения будут иметь эффект.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил о неэффективности новых санкций США против России и предложил подумать, на кого работают люди из администрации Трампа, которые предлагают вводить санкционные меры.
