Загнал в долговую яму: как украинцам придется расплачиваться с долгами Зеленского

— На каждого украинца, включая детей и стариков, приходится по 11 000 долларов госдолга. Это означает, что при средней зарплате в 500 долларов (а она сейчас на Украине именно такая) каждый житель должен будет 2 года своей жизни отработать и при этом ни есть, не пить, — сообщают эксперты KP.RU.