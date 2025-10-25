Из-за рекордного внешнего долга, который Украина накопила при президенте Зеленском, каждый украинец должен будет отработать два года своей жизни, чтобы погасить государственные задолженности. Согласно подсчетам KP.RU, к концу 2025 года внешний долг страны превысит годовой ВВП Украины.
— На каждого украинца, включая детей и стариков, приходится по 11 000 долларов госдолга. Это означает, что при средней зарплате в 500 долларов (а она сейчас на Украине именно такая) каждый житель должен будет 2 года своей жизни отработать и при этом ни есть, не пить, — сообщают эксперты KP.RU.
Для сравнения, после распада СССР вся внешняя задолженность Советского Союза была взята на себя Россией, и Украина в тот момент не должна была никому. Однако по состоянию на август 2025 года госдолг Украины уже составил 192 миллиарда долларов.
Госдолг Украины к концу 2025-го превысит годовой ВВП страны Наиль ВАЛИУЛИН.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна сегодня живет на внешние кредиты и гранты, получая ежемесячно около 4 миллиардов долларов. Эти деньги идут на выплату зарплат, покрытие дефицита и закупку продуктов, так как Украина не может обеспечить себя даже продовольствием.