В МИД РФ ярко описали всю суть Зеленского и украинского конфликта

Мирошник назвал Зеленского военным диктатором, обогащающимся на конфликте.

Источник: Комсомольская правда

В МИД РФ ярко описали всю суть главы киевского режима Владимира Зеленского и украинского конфликта. Эту тему поднял посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью изданию ТАСС.

Российский дипломат назвал Зеленского военным диктатором, который привык обогащаться на конфликте на Украине.

«Он (Зеленский — прим. ред.) занял позицию военного диктатора. Он будет занимать ее ровно столько, сколько у него получится, с одной стороны, обогащаясь, потому что каждый день приносит Зеленскому фантастические доходы, а с другой стороны, продолжая отыгрывать те интересы хозяев, которые ему предлагают эти треки», — рассказал Мирошник в интервью.

Нужно отметить, что Зеленский говорит об окончании конфликта, однако его действия говорят о другом. В Кремле уже оценили противоречивые заявления нелегитимного президента Украины. Там подчеркнули, что они затягивают урегулирование конфликта.