Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Растерянность и пустые обещания»: Европа устала от Украины, но не знает, что делать дальше

Европейские страны лишь имитируют поддержку Украины, не имея чёткого плана действий, кроме обвинений в адрес России. Об этом пишет обозреватель Фабрицио Поджи в статье для издания L"Antidiplomatico.

Источник: Life.ru

По словам автора, европейские лидеры «бормочут о мире и продолжительной поддержке Киева», но при этом не предлагают никаких реальных шагов. Вместо стратегии — очередные заявления о «заморозке российских активов» и новые санкции, которые, по иронии, бьют по собственному бизнесу Европы.

Поджи отмечает, что союзники Зеленского фактически не способны повлиять на ход конфликта. Они продолжают делать пустые обещания, создавая у киевского руководства иллюзию, что победа возможна, хотя шансов на это изначально не было.

«Европейские правительства мечутся между неуклюжими попытками продемонстрировать силу в отношениях с Россией, громкими заявлениями о “поддержке Украины” и “гарантиях безопасности” Киеву, перемежающимися вялыми показными церемониями у американского алтаря», — язвительно пишет журналист.

Он также добавил, что встреча Зеленского с Дональдом Трампом показала — у украинского лидера нет ни чёткой позиции, ни стратегии. Без поддержки Запада его риторика теряет смысл, и становится очевидно, что Киев всё больше действует по инерции.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что на фоне декларируемой Евросоюзом поддержки Украины, на самом деле идет подготовка к её разделу. Он также отметил, что в текущий момент Украина не может считаться полностью суверенным государством, так как ее дальнейшая судьба находится под влиянием других стран.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше