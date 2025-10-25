«Растерянность и пустые обещания»: Европа устала от Украины, но не знает, что делать дальше

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что на фоне декларируемой Евросоюзом поддержки Украины, на самом деле идет подготовка к её разделу. Он также отметил, что в текущий момент Украина не может считаться полностью суверенным государством, так как ее дальнейшая судьба находится под влиянием других стран.