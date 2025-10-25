Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из США Боуэна Кита Шардта с позывным Рабат, участвовавшего во вторжении ВСУ в Курскую область в 2024 году, сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.
«Боуэн из тех кретинов, которые изо всех сил стараются остаться незамеченными, и мы слышим о них только тогда, когда что-то случается. Что ж, кое-что произошло: он был уничтожен российской армией», — говорится в публикации.
Информации об обстоятельствах ликвидации иностранного боевика нет.
По данным источников проекта, уроженец Мичигана Шардт участвовал в боях в Серебрянском лесу.
Сообщается, что в ходе боевых действий на территории Курской области иностранный боевик был замешан в преступлениях против мирных жителей региона.
Ранее стало известно о ликвидации на полигоне под Черниговом около 200 наемников.