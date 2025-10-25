Воздушную тревогу объявили на всей Украине, испугавшись возможного запуска «Орешника»

В связи с этим украинским властям пришлось срочно издать приказ об эвакуации граждан в защитные сооружения. Люди призваны немедленно покинуть открытые пространства и спешить в укрытия до получения сигнала об отбое. По данным военных источников, угроза может сохраняться в течение полутора часов.
«Угроза дальней баллистики из Капустного Яра для всей Украины», — сказано в публикации.
Ранее в Европе заявили, что российская армия вскоре выбьет ВСУ из Красноармейска, поскольку там у Украины осталось критически мало солдат. Этот город остаётся одним из важнейших логистических узлов, через который получает снабжение группировка украинских войск в Донбассе.
