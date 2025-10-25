Специальный посланник президента США и заместитель госсекретаря посетят Узбекистан

В рамках визита Серхио Гор и Кристофер Ландау проведут встречи с представителями правительства Узбекистана. Основное внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества, расширению торговых связей, а также обсуждению региональной и глобальной безопасности.
В Госдепе подчеркнули приверженность дальнейшему развитию партнёрства с государствами Центральной Азии. Соединённые Штаты намерены продолжать активное взаимодействие с коллегами из ЦА, укреплять отношения и способствовать расширению двусторонних и многосторонних контактов.
Визит также приурочен к десятилетию партнёрства США и стран Центральной Азии в рамках платформы C5+1, которая объединяет пять государств региона и Соединённые Штаты с целью усиления политического диалога, экономического развития и безопасности.