Специальный посланник президента США и заместитель госсекретаря посетят Узбекистан

Vaib.uz (Узбекистан. 25 октября). С 26 по 30 октября Узбекистан и Казахстан с официальным визитом посетят высокопоставленные представители США — специальный посланник по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

Источник: Vaib.Uz

В рамках визита Серхио Гор и Кристофер Ландау проведут встречи с представителями правительства Узбекистана. Основное внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества, расширению торговых связей, а также обсуждению региональной и глобальной безопасности.

В Госдепе подчеркнули приверженность дальнейшему развитию партнёрства с государствами Центральной Азии. Соединённые Штаты намерены продолжать активное взаимодействие с коллегами из ЦА, укреплять отношения и способствовать расширению двусторонних и многосторонних контактов.

Визит также приурочен к десятилетию партнёрства США и стран Центральной Азии в рамках платформы C5+1, которая объединяет пять государств региона и Соединённые Штаты с целью усиления политического диалога, экономического развития и безопасности.