Специальный посланник президента США и заместитель госсекретаря посетят Узбекистан

Vaib.uz (Узбекистан. 25 октября). С 26 по 30 октября Узбекистан и Казахстан с официальным визитом посетят высокопоставленные представители США — специальный посланник по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.