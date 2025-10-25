Гуцан от имени РФ подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

Генпрокурор России Александр Гуцан от имени Российской Федерации подписал Конвенцию ООН против киберпреступности.
Как сообщили в генпрокуратуре РФ, документ разработан по инициативе ведомства при координирующей роли МИД России. Это первый в мире глобальный международный договор в области информационной безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре подписать Конвенцию ООН против киберпреступности.
