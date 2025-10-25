Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуцан от имени РФ подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

Это первый в мире глобальный международный договор в области информационной безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Генпрокурор России Александр Гуцан от имени Российской Федерации подписал Конвенцию ООН против киберпреступности.

Как сообщили в генпрокуратуре РФ, документ разработан по инициативе ведомства при координирующей роли МИД России. Это первый в мире глобальный международный договор в области информационной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре подписать Конвенцию ООН против киберпреступности.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше