Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились сообщения о заходе бойцов РФ на восточные окраины Красного Лимана

По информации источников, российские военные взяли под контроль территории площадью более 7 кв. км в окрестностях города.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Красного Лимана российским бойцам удалось зайти на окраины города, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, передовые группы российских военных прорвались на окраину Красного Лимана с востока.

Сообщается о переходе под контроль продвигающихся под Красным Лиманом подразделений РФ территории площадью более 7 квадратных километров.

Напоним, накануне появились сообщения о том, что российские бойцы фактически выбили боевиков ВСУ из поселка Новоселовка на краснолиманском направлении.