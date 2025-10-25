Появились сообщения о заходе бойцов РФ на восточные окраины Красного Лимана

Продвигающимся в районе Красного Лимана российским бойцам удалось зайти на окраины города, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, передовые группы российских военных прорвались на окраину Красного Лимана с востока.
Сообщается о переходе под контроль продвигающихся под Красным Лиманом подразделений РФ территории площадью более 7 квадратных километров.
Напоним, накануне появились сообщения о том, что российские бойцы фактически выбили боевиков ВСУ из поселка Новоселовка на краснолиманском направлении.