Над Россией уничтожен 121 украинский БПЛА. Военная операция, день 1340-й

8:32 Силы ПВО уничтожили 8 беспилотников над Ленобластью, воздушная опасность отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
8:27.
8:11 Режим беспилотной опасности отменен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
8:05 ? Минобороны: средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 121 украинский БПЛА.
8:00 Сегодня 1340-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.