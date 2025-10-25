Над Россией уничтожен 121 украинский БПЛА. Военная операция, день 1340-й

Над российскими регионами за ночь был перехвачен и уничтожен 121 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число аппаратов сбили над Ростовской областью — 20, Волгоградской — 19 и Брянской — 17. Еще 12 дронов перехвачены над Калужской областью, 11 — над Смоленской, по девять — над Белгородской и Московской, включая семь, летевших на Москву. Кроме того, по восемь беспилотников уничтожены над Воронежской и Ленинградской областями, по два — над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, а также по одному — над Тверской и Тульской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.