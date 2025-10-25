В США рассказали, как угрозы Трампа повлияли на отношения России и Индии

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что Индия практически полностью прекратит импорт российской нефти к концу 2025 года, назвав этот процесс необратимым. При этом он подчеркнул, что не намерен оказывать давление на Китай для достижения этой цели.