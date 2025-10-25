Котенок: «Азов» отказался контратаковать на красноармейском направлении

Боевики «Азова»* отказались участвовать в контратаках на территории Покровско-Мирноградской агломерации, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок со ссылкой на украинские источники.
По словам военкора, несмотря на приказы главкома ВСУ Александра Сырского, боевики нацбатальона не желают двигаться вглубь агломерации, оставаясь на ее внешнем периметре.
Котенок сообщил также о беспорядочном отступлении украинских военных из Красноармейска. Кроме того, согласно сведениям военкора, началось бегство боевиков ВСУ из Мирнограда.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.