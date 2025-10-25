Ричмонд
Мирошник: Киев готовил теракты на Крымском мосту, ж/д и других объектах

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Киевский режим готовил террористические акты на Крымском мосту, железнодорожной и другой инфраструктуре. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«Готовились теракты по железнодорожной инфраструктуре, на Крымском мосту и на множестве других потенциально опасных объектах», — указал он, отвечая на вопрос о наличии информации касательно новых провокаций со стороны киевского режима.

В связи с этим Мирошник обратил внимание на целую серий задержаний, «проведенных усилиями ФСБ и других подразделений, занимающихся контртеррористической деятельностью».

«Терроризм — это использование военных методов с политическими целями, — подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ. — Такие вещи есть, они отслеживаются, но не обо всех пока можно говорить».

