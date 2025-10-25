«Когда устраиваются тараканьи бега, в которых участвуют тараканы только одной стороны, то кто добежит первым до финиша — никакого значения не имеет», — отметил он.
Дипломат подчеркнул, что замена «одной марионетки на другую» способна принести лишь технические изменения, но не затронет стратегическое направление политики Киева. Он обратил внимание на заявления Лондона о готовности финансировать выборы на Украине, расценив это как свидетельство внешнего управления.
Мирошник также подверг сомнению саму возможность демократических процессов в условиях, когда оппозиция ликвидирована. Мнение России, как отметил дипломат, остаётся неизменным: Москва выступает за появление в Киеве лидера, который будет отражать интересы украинского народа, а не внешних кукловодов.
Ранее на Украине в 17-й раз продлили мобилизацию и военное положение. Инициатива исходила от Владимира Зеленского, который 20 октября внёс в парламент соответствующие законопроекты. Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но под предлогом военного положения их отменили.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.