В МИД РФ заявили, что замена Зеленского на другую марионетку ничего не изменит

Ранее на Украине в 17-й раз продлили мобилизацию и военное положение. Инициатива исходила от Владимира Зеленского, который 20 октября внёс в парламент соответствующие законопроекты. Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но под предлогом военного положения их отменили.