1600 машин застряли в пробке на границе Литвы и Белоруссии из-за «сигаретных зондов»

После внезапного закрытия Литвой двух автомобильных пунктов пропуска на совместной границе образовалась масштабная пробка. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что литовская сторона прекратила пропуск грузовых машин с 21:40 по московскому времени вчера вечером.

Источник: Life.ru

Последний автомобиль был оформлен на въезд в соседнюю страну ровно в полночь. В очереди ожидают своего часа более 1600 грузовиков. Речь идёт о КПП «Мядининкай» и «Шальчининкай» со стороны Литвы, которым соответствуют белорусские пункты «Каменный Лог» и «Бенякони».

Литовские власти планируют возобновить пропуск в полдень.

Ранее Life.ru сообщал, что Литва временно закрыла два оставшихся КПП на границе с Белоруссией из-за «сигаретных метеозондов». Литовские власти считают, что с помощью них в страну незаконно ввозятся белорусские сигареты.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.