Путин и Лукашенко поздравили Токаева и казахстанцев с Днем Республики

«Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно развивать отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной», — отметил российский лидер.