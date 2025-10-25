Путин и Лукашенко поздравили Токаева и казахстанцев с Днем Республики

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. С Днем Республики Касым-Жомарта Токаева и граждан Казахстана поздравили главы России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко.
«Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Казахстана — Дня Республики. Ваша страна уверенно движется по пути социально-экономического развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене», — говорится в поздравлении.
Российско-казахстанские связи, подчеркнул он, находятся на весьма высоком уровне.
«Наши государства успешно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно развивать отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной», — отметил российский лидер.
По словам Владимира Путина, этому будет способствовать предстоящий государственный визит президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Российский президент пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Казахстана — благополучия и процветания.
Александр Лукашенко в своем поздравлении отметил, что «историческое значение принятия Декларации о государственном суверенитете сложно переоценить».
«Именно она предопределила путь независимой страны и заложила ключевые принципы ее развития. Опираясь на свой богатый опыт, Казахстан неуклонно реализует политику мира и созидания, выступает проводником идей взаимопонимания и межкультурного диалога в глобальном масштабе», — говорится в поздравлении.
По словам президента Беларуси, многолетние отношения Минска и Астаны, основанные на доверии и дружбе «являются надежной гарантией дальнейшего упрочения белорусско-казахстанского сотрудничества».
Лукашенко пожелал Токаеву крепкого здоровья и благополучия, а братскому народу Казахстана — светлого и счастливого будущего.