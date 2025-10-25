Литва снова закрыла два оставшихся пункта пропуска на границе с Беларусью. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ведомстве обратили внимание, что Литва 24 октября, в пятницу, вновь закрыла два оставшихся пункта пропуска на границе с Беларусью: «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони» (ранее Литва закрывала КПП 22 октября — подробнее мы писали здесь).
Литовская сторона перестала принимать фуры и легковые автомобили, которые следовали из Беларуси, в 21.40. В ГТК уточнили, что премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила об открытии пунктов пропуска до полудня 25 октября.
По данным на 07.00 25 октября, в электронной очереди на выезд из Беларуси в названный пунктах пропуска зарегистрировано более 1600 грузовиков.
Тем временем Беларусь заявила про готовность сотрудничать с Литвой по вопросам границы.
Кстати, Литва предупредила о возможном закрытии границы с Беларусью.
Кроме того, литовские перевозчики раскритиковали временное закрытие границы с Беларусью.