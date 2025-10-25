Литва снова закрыла два оставшихся пункта пропуска на границе с Беларусью

В ведомстве обратили внимание, что Литва 24 октября, в пятницу, вновь закрыла два оставшихся пункта пропуска на границе с Беларусью: «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони» (ранее Литва закрывала КПП 22 октября — подробнее мы писали здесь).