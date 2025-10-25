Ричмонд
Трамп назвал президента Колумбии Густаво Петро наркоторговцем

Президент США Дональд Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к наркоторговле. Об этом американский лидер заявил журналистам у Белого дома перед вылетом в Азию.

Источник: Life.ru

«Он торговец наркотиками. Президент Колумбии — наркоторговец», — сказал Трамп.

Ранее стало известно о введении США персональных санкций против президента Колумбии Густаво Петро и ряда его приближенных. Согласно обновлённому списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции, введённые на основании президентского указа о противодействии наркотрафику, коснулись президента, его супруги Вероники дель Сокорро Алькосер Гарсии, сына Николя Фернандо Петро Бургоса и министра внутренних дел Альберто Бенедетти.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

