Трамп сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, если у того будет соответствующее желание.

Трамп, президентский самолет которого летит в Малайзию, сказал, что встреча могла бы состояться в ходе его поездки в Азию. Также американский президент сказал о готовности объявить Северную Корею ядерной державой.

Визит Трампа в Азию предполагает посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи.

Трамп и Ким Чен Ын встречались в ходе первого срока президента США, в июне 2018 года. Встреча состоялась в Сингапуре. Второй саммит США-КНДР в феврале 2019 года в Ханое завершился без подписания итогового соглашения и совместной пресс-конференции.

Читайте материал «Стрельба произошла неподалеку от кампуса Говардского университета в Вашингтоне».

