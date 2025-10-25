Руководство Украины готовило террористические акты на Крымском мосту, железнодорожной и другой инфраструктуре. Об этом в субботу, 25 октября, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Так он ответил на вопрос о наличии данных относительно новых провокаций со стороны киевского режима. В связи с этим Мирошник указал на серию задержаний, «проведенных усилиями ФСБ и других подразделений, занимающихся контртеррористической деятельностью».
— Терроризм — это использование военных методов с политическими целями. Такие вещи есть, они отслеживаются, но не обо всех пока можно говорить, — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.
15 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России, намекая на возможную поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk.
20 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что американские и британские разведывательные службы используют террористические группировки для дестабилизации обстановки в мире. Он подчеркнул, что США и их союзники продолжают намеренно размывать определение международного терроризма, неверно оценивая внутренние конфликты в других странах.