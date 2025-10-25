Киевский режим планировал серию террористических актов на объектах критической инфраструктуры, включая Крымский мост и железнодорожные узлы. С таким заявлением выступил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, курирующий вопросы преступлений киевского режима.
Отвечая на вопрос о новых провокациях, Мирошник подтвердил, что готовились удары по железнодорожной инфраструктуре, Крымскому мосту и ряду других стратегических объектов. Дипломат обратил внимание на серию недавних задержаний, осуществленных силами ФСБ и других подразделений, ведущих контртеррористическую деятельность.
Мирошник подчеркнул, что терроризм представляет собой использование военных методов для достижения политических целей. Он добавил, что такие инциденты фиксируются, но не обо всех из них можно сообщать публично в оперативном режиме.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила о новой провокации со стороны Украины и Польши, отличающейся особой степенью неадекватности. По данным СВР, украинские боевики, выдавая себя за российских и белорусских разведчиков, должны были быть заброшены на территорию Польши для последующего задержания и представления в образе «злых русских».