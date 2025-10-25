Котенок: бойцы РФ атакуют опорники ВСУ на окраине Гнатовки у Красноармейска

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские военные начали бои за опорные пункты на окраинах села Гнатовка, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В Гнатовке — бои за опорные пункты противника на восточной окраине», — написал он.
Военкор сообщил также о ведении подразделениями РФ боев у террикона шахты ⅚ в Мирнограде и продвижении российских бойцов на севере города.
Кроме того, Котенок упомянул о вытеснении военнослужащими РФ украинских боевиков с востока Красноармейска в село Рог.
Ранее появилась информация об отступлении боевиков ВСУ из Красноармейска и Мирнограда.