The Times: пошлины и давление США только укрепили отношения Индии и России

На фоне угроз Трампа о введении 50%-ных пошлин пророссийское лобби в Индии набирает силу.

Источник: Аргументы и факты

Новые американские пошлины и давление на Индию только укрепили отношения Москвы и Нью-Дели, пишет британская газета The Times.

В материале отмечается, что после объявления президента США Дональда Трампа о введении 50%-ных пошлин пророссийское лобби в Индии набирает силу.

Профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар подчеркнул, что пророссийские настроения в стране только усилились на фоне угроз Трампа. Он назвал дефицит доверия между Индией и США серьезной проблемой.

По его словам, доверие невозможно восстановить, пока Трамп находится у власти.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Нью-Дели не заключит торговое соглашение с Вашингтоном под давлением.

