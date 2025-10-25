В Бельгии заговорили о «страшном» ударе по экономике из-за активов России

Ранее глава Минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Россия никогда не смирится с конфискацией своих средств на Западе, поэтому нанесёт ответный удар, который будет очень болезненным. Он добавил, что все активы РФ Европа спустит не на восстановление Украины, а на продолжение войны.