В Литве заявили о 90 зондах с контрабандой

Руководитель литовского центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что в воздушном пространстве страны были зафиксированы 90 метеорологических зондов, использовавшиеся контрабандистами для переброски сигарет в страну.

Руководитель литовского центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что в воздушном пространстве страны были зафиксированы 90 метеорологических зондов, использовавшиеся контрабандистами для переброски сигарет в страну.

Подробностей не приводится.

Виткаускас говорил о десятках метеозондов с контрабандой 22 октября. Тогда Литва заявляла о закрытии границы с Белоруссией.

