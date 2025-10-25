В Литве заявили о 90 зондах с контрабандой

Руководитель литовского центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что в воздушном пространстве страны были зафиксированы 90 метеорологических зондов, использовавшиеся контрабандистами для переброски сигарет в страну.
Подробностей не приводится.
Виткаускас говорил о десятках метеозондов с контрабандой 22 октября. Тогда Литва заявляла о закрытии границы с Белоруссией.
