Лукашенко отметил богатый опыт Казахстана, сказав про политику мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 октября, в субботу, от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником — Днем Республики, отметил богатый опыт страны, сказав про политику мира. Об этом информирует пресс-служба президента.