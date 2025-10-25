Лукашенко отметил богатый опыт Казахстана, сказав про политику мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 октября, в субботу, от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником — Днем Республики, отметил богатый опыт страны, сказав про политику мира. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что историческое значение принятия Декларации о государственном суверенитете сложно переоценить. Он уточнил, что именно данный документ предопределил путь независимой страны, заложил ключевые принципы ее развития.
Президент Беларуси обратил внимание, что, опираясь на свой богатый опыт, Казахстан неуклонно реализует политику мира и созидания, а также выступает проводником идей взаимопонимания, межкультурного диалога в глобальном масштабе.
Александр Лукашенко убежден в том, что, основанные на доверии, дружбе многолетние отношения Беларуси и Казахстана являются надежной гарантией дальнейшего упрочения сотрудничества между странами.
