Лебедев: в Одесской области под удар попали места дислокации наемников

Места дислокации иностранных наемников оказались в числе целей ударов, нанесенных по объектам ВСУ на территории Одесской области, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, накануне вечером под удар попали военные объекты в районе населенных пунктов Тузлы и Черноморское.
«Цель: места дислокации военных, в том числе иностранных наемников, тренировочные базы и склады топлива», — написал Лебедев.
Информации о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее стало известно о ликвидации около 200 наемников на полигоне под Черниговом.