Лебедев: в Одесской области под удар попали места дислокации наемников

По данным координатора подполья, также нанесены удары по тренировочным базам и складам ГСМ ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Места дислокации иностранных наемников оказались в числе целей ударов, нанесенных по объектам ВСУ на территории Одесской области, сообщил в субботу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, накануне вечером под удар попали военные объекты в районе населенных пунктов Тузлы и Черноморское.

«Цель: места дислокации военных, в том числе иностранных наемников, тренировочные базы и склады топлива», — написал Лебедев.

Информации о потерях противника в результате ударов нет.

Ранее стало известно о ликвидации около 200 наемников на полигоне под Черниговом.