Власти Болгарии будут контролировать продажу НПЗ «Лукойла» в Бургасе

Согласно новому законодательному акту, любые операции по отчуждению активов подлежат обязательному надзору со стороны специального государственного органа, отвечающего за национальную безопасность. Данное ведомство обязано предварительно проанализировать сделку и официально выразить своё мнение относительно целесообразности её проведения. Кроме того, требуется санкция исполнительной власти Болгарии в лице её кабинета министров.
Установленные правовые механизмы распространяют своё действие на весь спектр болгарского имущества российского концерна, включая дочерние структуры и аффилированные организации.
