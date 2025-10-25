Владимир Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днем Республики

Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником — Днем Республики. Поздравление российского лидера приводит посольство РФ в Казахстане.
В своем обращении Владимир Путин отметил уверенное движение Казахстана по пути социально-экономического развития и упрочение его международных позиций. Российский лидер констатировал, что двусторонние связи находятся на высоком уровне. Он подчеркнул успешное взаимодействие двух стран в различных сферах, а также их эффективную совместную работу в форматах СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних организаций.
Глава российского государства заявил, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Астаной будут и далее развиваться совместными усилиями. Как ожидается, предстоящий государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию придаст этому процессу дополнительный импульс.
В завершение послания Владимир Путин пожелал Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана — благополучия и процветания.
Ранее российский президент неоднократно указывал на особый характер отношений между Москвой и Астаной. По его словам, эта особенность обусловлена не только дружескими контактами лидеров, но и конкретными инициативами, которые выдвигают обе стороны. Российская Федерация крайне дорожит этими исторически сложившимися связями.