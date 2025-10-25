Владимир Путин поздравил президента Казахстана Токаева с Днем Республики

В своем обращении Владимир Путин отметил уверенное движение Казахстана по пути социально-экономического развития и упрочение его международных позиций. Российский лидер констатировал, что двусторонние связи находятся на высоком уровне. Он подчеркнул успешное взаимодействие двух стран в различных сферах, а также их эффективную совместную работу в форматах СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних организаций.