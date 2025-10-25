Ричмонд
Нижегородка Светлана Ермолова стала главой минздрава Курской области

Светлана Ермолова проработала в системе здравоохранения 23 года, пройдя путь от врача до руководителя медучреждения.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородка Светлана Ермолова назначена на должность врио министра здравоохранения Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Светлана Ермолова проработала в системе здравоохранения 23 года, пройдя путь от врача до руководителя медучреждения. Она много лет возглавляла Центр медицины катастроф, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в нашем регионе.

В последнее время Светлана руководила одной из крупнейших городских больниц в Нижнем Новгороде.

«Она отлично знает все процессы изнутри. Перед Светланой Игоревной стоят непростые задачи: навести порядок в региональном здравоохранении — проблем и вопросов много», — написал Хинштейн.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Михаил Быстряков назначен и.о. министра информационной политики.

