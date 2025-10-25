Нижегородка Светлана Ермолова стала главой минздрава Курской области

Нижегородка Светлана Ермолова назначена на должность врио министра здравоохранения Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Светлана Ермолова проработала в системе здравоохранения 23 года, пройдя путь от врача до руководителя медучреждения. Она много лет возглавляла Центр медицины катастроф, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования в нашем регионе.
В последнее время Светлана руководила одной из крупнейших городских больниц в Нижнем Новгороде.
«Она отлично знает все процессы изнутри. Перед Светланой Игоревной стоят непростые задачи: навести порядок в региональном здравоохранении — проблем и вопросов много», — написал Хинштейн.
