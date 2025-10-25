Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья

— Подвели итоги участия муниципалитетов в национальном проекте «Экология». В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в Самаре была проведена модернизация городских очистных канализационных сооружений: реконструировали систему обеззараживания очищенных сточных вод, построили современную станцию ультрафиолетового обеззараживания. Итогом реализации проекта стало сокращение объема сточных вод, которые сбрасываются в Волгу. На проектные показатели очистные сооружения выйдут в середине следующего года, — отметил Иван Носков. — Добавлю, что планируем вести серьезную работу и по ликвидации накопленного экологического ущерба — стихийных свалок на территории городского округа.