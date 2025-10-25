Вассерман прокомментировал серию задержаний ростовских чиновников. Политик объяснил, почему в последние годы в России наблюдается волна массовых арестов чиновников, и подчеркнул, что Ростов не стал исключением.
Анатолий Вассерман, депутат Государственной думы и публицист, в интервью rostovgazeta прокомментировал задержание Алексея Логвиненко, экс-главы администрации Ростова-на-Дону.
Вассерман отметил, что в прежние, мирные времена, незначительные нарушения и казнокрадство могли оставаться без должного внимания. Однако, в условиях текущих боевых действий, подобные действия стали недопустимыми. В связи с этим правоохранительные органы активизировали проверку как текущих, так и прошлых нарушений, пока позволяет срок давности.
Депутат считает, что уровень коррупции в России относительно невысок по сравнению с другими странами с аналогичным уровнем развития. Тем не менее, даже эти нарушения создают серьезные проблемы. Вассерман подчеркнул, что проверка в отношении одного чиновника часто приводит к выявлению целой сети связанных лиц, и расследование одного случая неизбежно влечет за собой другие. Этот процесс он охарактеризовал как «зачистку сферы» деятельности.