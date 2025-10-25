Вассерман прокомментировал серию задержаний ростовских чиновников

Депутат считает, что уровень коррупции в России относительно невысок по сравнению с другими странами с аналогичным уровнем развития. Тем не менее, даже эти нарушения создают серьезные проблемы. Вассерман подчеркнул, что проверка в отношении одного чиновника часто приводит к выявлению целой сети связанных лиц, и расследование одного случая неизбежно влечет за собой другие. Этот процесс он охарактеризовал как «зачистку сферы» деятельности.