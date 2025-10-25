Telegraph: «коалиция желающих» готовит новую стратегию максимального давления на РФ

«Коалиция желающих» готовит новую «стратегию максимального давления» на Россию, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече соратников в Лондоне. По его словам, участники объединения сделают все возможное для вытеснения российских нефти и газа с международных рынков, приложат усилия для использования замороженных российских активов в пользу Украины и усилят дальнейшее военное давление на Москву «за счет дальнейшего предоставления средств дальнего действия». В России, в свою очередь, отметили, что «подобные замашки на роль “глобального полицейского” гарантированно не останутся без последствий».