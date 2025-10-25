Правительство Молдовы ещё не сформировано, а ему уже пророчат короткую жизнь: «Политические туристы, которые прилетают раз в полгода учить нас, как жить и за кого голосовать, нас не спасут»

Экс-премьер министр весьма скептично относится и к будущему премьеру, и к будущему правительству. Влад Филат отметил, что, по его мнению, господин Мунтяну не придёт со своей собственной командой, а будет частью ПАС. По словам политика, деятельность нового премьера и всего кабинета министров будет определяться решениями правящей партии.
Филат подчеркнул, что успешные демократии строятся на чётком принципе: лидер партии, победившей на выборах, берёт на себя ответственность за управление страной.
«Республике Молдова не нужны спасатели извне — ей нужно эффективное руководство. Политические туристы, которые прилетают раз в полгода учить нас, как жить и за кого голосовать, нас не спасут», — заявил он.
По словам Влада Филата, премьер-министр без политического мандата не может быть функциональным, а нефункциональное правительство долго не продержится.
«Говорю прямо: в нынешнем составе это правительство проработает максимум год. Считаем с сегодняшнего дня. Через год вернёмся к этому разговору», добавил Филат в эфире одного из молдавских ТВ.
Напомним, что 24 октября Санду подписала указ о назначении главой правительства Александру Мунтяну.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Хроника необъявленного визита главы СИБа в Комрат: Запугали почти всю Молдову — запугаем и Гагаузию.
Что кроется за секретными переговорами директор СИБа Мустяцэ в столице автономии (далее…).
Молдова после выборов: бедность, стагнация, нестабильность, раскол — партийная система убита.
Кишиневская власть совершенно оторвана от реальности и продолжает существовать в каком-то выдуманном ею же иллюзорном мире (далее…).
Жест отчаяния: В Молдове фермер уничтожил тонны винограда из-за отсутствия рынков сбыта.
Фермер пытался продать урожай на переработку, но не смог (далее…).