Правительство Молдовы ещё не сформировано, а ему уже пророчат короткую жизнь: «Политические туристы, которые прилетают раз в полгода учить нас, как жить и за кого голосовать, нас не спасут»

Экс-премьер министр весьма скептично относится и к будущему премьеру, и к будущему правительству. Влад Филат отметил, что, по его мнению, господин Мунтяну не придёт со своей собственной командой, а будет частью ПАС. По словам политика, деятельность нового премьера и всего кабинета министров будет определяться решениями правящей партии.