На Дону объявили отбой беспилотной опасности

Об этом сообщили в РСЧС.

В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности, введенный 24 октября. Ранее жителям рекомендовали укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионом ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки дронов в нескольких районах, включая Донецкий, Куйбышевский и другие. Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание травы на окраине Донецка, которое было оперативно ликвидировано.

Режим беспилотной опасности был отменен около 10:00 утра 25 октября.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
