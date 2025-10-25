На Дону объявили отбой беспилотной опасности

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над регионом ПВО уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении массированной атаки дронов в нескольких районах, включая Донецкий, Куйбышевский и другие. Пострадавших нет. В результате падения обломков произошло возгорание травы на окраине Донецка, которое было оперативно ликвидировано.