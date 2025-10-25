The Times: пошлины Трампа против Индии укрепили отношения Москвы и Нью-Дели

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов из России. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Как Трамп заявил 15 октября, премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. МИД Индии после этого не подтвердил информацию о контактах за указанные сутки между Моди и Трампом. После этого американский лидер еще несколько раз повторял аналогичные заявления. Накануне он сказал, что Индия практически полностью прекратит закупать нефть из РФ к концу 2025 года.