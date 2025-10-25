Путин поздравил Токаева с Днем Республики

Путин также выделил эффективное взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, включая СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ и Шанхайскую организацию сотрудничества, и выразил уверенность, что стратегическое партнерство и союзничество между Москвой и Астаной будут и дальше развиваться совместными усилиями. Важным шагом в этом направлении станет предстоящий государственный визит Токаева в Россию.