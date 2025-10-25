Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермь посетил председатель Императорского палестинского общества Сергей Степашин

Гостю провели экскурсию по Свято-Троицкому кафедральному собору Перми.

Источник: Комсомольская правда

Пермская митрополия сообщила о рабочем визите в Прикамье известного государственного деятеля, председателя Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина. Ранее он занимал посты председателя Счетной палаты РФ и директора ФСБ.

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий рассказал гостю о святых и святынях митрополии и провел экскурсию по Свято-Троицкому кафедральному собору Перми. Затем в здании Пермского епархиального управления состоялся дружественный прием. Сергей Степашин вручил митрополиту Мефодию Почетный знак ИППО.

Императорское православное палестинское общество (ИППО) ведет историю с 1882 года. Его создали выдающиеся представители России того времени при поддержке императора Александра III.

Международная научная и гуманитарная организация занимается содействием православному паломничеству на Святую землю — библейская Земля Израильская и историческая Палестина, а также гуманитарным сотрудничество с народами Ближнего Востока.

Первым уполномоченным в Иерусалиме и почетным членом ИППО являлся Дмитрий Смышляев — председатель первой Пермской губернской земской управы в 1870—1879 годах.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше