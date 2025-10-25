Пермь посетил председатель Императорского палестинского общества Сергей Степашин

Пермская митрополия сообщила о рабочем визите в Прикамье известного государственного деятеля, председателя Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина. Ранее он занимал посты председателя Счетной палаты РФ и директора ФСБ.
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий рассказал гостю о святых и святынях митрополии и провел экскурсию по Свято-Троицкому кафедральному собору Перми. Затем в здании Пермского епархиального управления состоялся дружественный прием. Сергей Степашин вручил митрополиту Мефодию Почетный знак ИППО.
Императорское православное палестинское общество (ИППО) ведет историю с 1882 года. Его создали выдающиеся представители России того времени при поддержке императора Александра III.
Международная научная и гуманитарная организация занимается содействием православному паломничеству на Святую землю — библейская Земля Израильская и историческая Палестина, а также гуманитарным сотрудничество с народами Ближнего Востока.
Первым уполномоченным в Иерусалиме и почетным членом ИППО являлся Дмитрий Смышляев — председатель первой Пермской губернской земской управы в 1870—1879 годах.