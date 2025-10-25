Односторонним назначением премьера Санду нанесла оскорбление суверенитету народа: Свобода слова включает право критиковать власть без страха — почему страдает демократия Молдовы

Госпожа Президент, Вы удостоены международных наград за продвижение демократии, Вас приветствовали за честность и мужество. Но почему тогда наша демократия страдает? Почему институты остаются несвободными, а права граждан попираемыми? Во время выборов Вы открыто поддержали одну политическую партию, стремясь к парламенту, покорному Вашей воле. Реформа юстиции и система «вэттинга» привели к повторному подчинению судебной власти, оказавшейся ныне под контролем исполнительной. Общество наблюдает за изменениями законов Конституционного суда, продлением полномочий, созданием Центра по борьбе с дезинформацией и заполнением институтов сторонниками ПАС. Всё это сводится к единому центру власти: Майя Санду.