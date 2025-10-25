Односторонним назначением премьера Санду нанесла оскорбление суверенитету народа: Свобода слова включает право критиковать власть без страха — почему страдает демократия Молдовы

"Уважаемая госпожа Президент,
Как гражданин, бывший премьер-министр и председатель ЛДПМ, обращаюсь к Вам с этим публичным посланием, руководствуясь чувством ответственности за демократическую судьбу страны.
Республика Молдова выбрала европейский путь, чтобы утвердить верховенство закона, разделение властей и полное уважение к правам человека.
Однако, когда государство расширяет контроль над прессой, адвокатурой или избирательным процессом, возникает опасное впечатление, что власть отождествляет общественные интересы со своими собственными политическими целями.
Свобода выражения мнений — это позвоночник демократии. Это не привилегия прессы или оппозиции, а конституционное право каждого гражданина. Ограничение свободы СМИ под предлогом «борьбы с дезинформацией» является грубым нарушением статьи 10 Европейской конвенции. В демократическом обществе именно власть должна терпеть дискомфорт критики, а не гражданин. Когда люди боятся говорить, демократия умирает, даже если институты формально продолжают существовать.
Свобода слова включает и право критиковать власть без страха.
Роль адвоката — священна. Он не чиновник, а защитник гражданина перед государством. Когда власть пытается подчинить адвоката политическому контролю или административным санкциям, исчезает баланс. Без независимого адвоката суд превращается в расправу. Право на защиту невозможно, если адвокат подчинён государству. Это суть статьи 6 Европейской конвенции и принцип равенства сторон: гражданин и государство должны быть равны перед законом.
Госпожа Президент, Вы удостоены международных наград за продвижение демократии, Вас приветствовали за честность и мужество. Но почему тогда наша демократия страдает? Почему институты остаются несвободными, а права граждан попираемыми? Во время выборов Вы открыто поддержали одну политическую партию, стремясь к парламенту, покорному Вашей воле. Реформа юстиции и система «вэттинга» привели к повторному подчинению судебной власти, оказавшейся ныне под контролем исполнительной. Общество наблюдает за изменениями законов Конституционного суда, продлением полномочий, созданием Центра по борьбе с дезинформацией и заполнением институтов сторонниками ПАС. Всё это сводится к единому центру власти: Майя Санду.
Вас называли «королевой». К сожалению, Вы неверно истолковали эту метафору. Республика Молдова не монархия, и Конституция, а не личная воля, определяет политические роли. Вы не закон и не стоите выше него. Совершенная диктатура часто носит маску демократии. После того как Вы составили список ПАС и поддержали партийную кампанию, Вы продолжаете игнорировать парламент, подменяя демократические процессы. Односторонним назначением премьер-министра Вы нанесли оскорбление суверенитету народа, выразившего свою волю на выборах.
Вы приносили присягу на Конституции перед Конституционным судом. Как гарант суверенитета, обязаны обеспечивать корректное осуществление власти, делегированной народом. Что должен думать гражданин, видя злоупотребление властью и её несоразмерное применение? Когда Вы подаёте в суд на односельчанку, угрожаете гражданам и требуете 100 000 леев с журналиста за критические мнения это не та демократия, которую Вы обещали.
Республике Молдова больше не нужны речи о демократии ей нужно её реальное воплощение. Свободные институты, а не декларативные реформы. Европейские стандарты, применяемые на деле, а не произносимые перед камерами.
Перед Вами стоит выбор: между авторитарным укреплением власти и возвращением к равновесию, плюрализму и уважению прав каждого человека, включая тех, кто Вас критикует.
Во имя достоинства и свободы народа призываю Вас не к противостоянию, а к восстановлению конституционного баланса и верховенства закона, а не личности.
История не прощает тех, кто путает власть с правдой, но уважает тех, кто способен остановиться до того, как перейдёт грань.
В надежде, что меня услышали, желаю нам всем как можно скорее вернуться к нормальности".
