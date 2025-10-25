В Бельгии признали, что ответ России на конфискацию активов ЦБ будет болезненным

В беседе с Politico с ним согласилась еврокомиссар от Бельгии, бывшая глава МИД страны Хаджа Лабиб. Она заявила, что Евросоюз в настоящее время не готов к изъятию российских активов. По ее словам, предварительно нужно провести большую работу по сведению к минимуму юридических рисков и обеспечению «справедливого распределения ответственности между Бельгией, 26 другими странами ЕС и даже “Большой семеркой”, прежде чем план будет реализован.