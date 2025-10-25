Фон дер Ляйен заявила, что Россия понимает только язык давления

Новые санкции, как сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будут включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничительные меры против платежной системы «Мир», запрет на транзакции с компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть», санкции против 118 судов, которые подозреваются в транспортировке российской нефти, и др.