Дмитриев указал на близость России, США и Украины к урегулированию конфликта

«Я считаю, что Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности», — добавил спецпредставитель российского президента.
Он отметил, что прекращение огня не решит проблему и добавил, что Россия стремится не к временному перемирию, а к окончательному разрешению конфликта.
По его словам, прекращение огня является лишь временной мерой, которая может быть нарушена. Дмитриев также сообщил, что переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоятся, но, вероятно, позже, и добавил, что усилия американского лидера по урегулированию конфликта не были напрасными.
24 октября сообщалось, что Дмитриев находится с визитом в США. Он встретится с администрацией президента США с целью «продолжить обсуждение американо-российских отношений».